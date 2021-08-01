На Позняках вспыхнул пожар – в небо над Киевом поднялся столб черного дыма (обновлено)

Возле ТЦ "Пирамида" горит здание / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 1 августа, в Дарницком районе Киева вспыхнул пожар – произошло возгорание в одноэтажной новостройке.

Об этом сообщает "Сегодня".

Очевидцы сообщали, что возгорание произошло в магазине косметики, который находится на первом этаже торгового центра. Но позже оказалось, что горит недостроенное здание возле ТЦ.

На место прибыли спасатели ГСЧС – они выясняют причину возгорания и ликвидируют огонь.

В ГСЧС Киева рассказали "Сегодня" подробности пожара, который произошёл рядом с ТЦ "Пирамида".

"Пожар произошёл рядом с ТЦ "Пирамида. Сообщение об возгорании поступило нам в 11:50. Там расположена одноэтажная новостройка. В помещении прилзошло короткое замыкание элетропроводки с распространением огня на кондиционер. Горящий кондиционер потушили при помощи огнетушитель до приезда спасателей", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Почему было так много дыма, выясняют специалисты.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области ночью 27 июля из-за удара молнии начался пожар в школе села Перекалье. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

Кроме того, в Батурине Черниговской области из-за удара молнии в доме начался пожар.