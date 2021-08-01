На Позняках спалахнула пожежа – в небо над Києвом піднявся стовп чорного диму (оновлено)

Біля ТЦ "Піраміда" горить будівля / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 1 серпня, в Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа – загоряння сталося в одноповерховій новобудові.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Очевидці повідомляли, що загоряння сталося в магазині косметики, який знаходиться на першому поверсі торгового центру. Але пізніше виявилося, що горить недобудований будинок біля ТЦ.

На місце прибули рятувальники ДСНС – вони з'ясовують причину загоряння і ліквідують вогонь.

Пізніше, в ДСНС Києва розповіли "Сьогодні" подробиці пожежі, яка сталася поруч з ТЦ "Піраміда".

"Пожежа сталася поруч з ТЦ "Піраміда". Повідомлення про спалах надійшло нам об 11:50. Там розташована одноповерхова новобудова. У приміщенні сталося коротке замикання електропроводки з поширенням вогню на кондиціонер. Палаючий кондиціонер загасили за допомогою вогнегасника до приїзду рятувальників", – повідомили сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва.

Чому було так багато диму, з'ясовують фахівці.

Раніше ми повідомляли, що в Рівненській області вночі 27 липня через удар блискавки почалася пожежа в школі села Перекалля.

Крім того, в Батурині Чернігівської області через удар блискавки в будинку почалася пожежа.