В Киеве из окна многоэтажки выпал 4-летний мальчик (видео)

Мама рассказала, что ненадолго отвлеклась
В Киеве 4-летний мальчик выпал из окна первого этажа, ребенка экстренно госпитализировать.
Об этом сообщили на Facebook-странице "Киев Оперативный".
"Мама говорит, что лишь на секунду отвлеклась", – отметили в заметке.
Инцидент произошел на ул. Полковой, 57Б, предварительно известно, что ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.
Сейчас мальчика отвезли в детскую больницу "Охматдет". Медики диагностировали у ребенка перелом ключицы, вывих ноги, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.
На Куреневке из окна выпал ребенок
Ранее мы сообщаем, что в киевском метро полицейские нашли 8-летнего мальчика, он одиноко бродил вестибюлем, и вернули его родителям, а маму оштрафовали. Однако их действия возмутили пользователей соцсетей.
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