В Киеве из ТРЦ срочно эвакуировали посетителей – что произошло

ТРЦ Retroville "заминировали" / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве продолжается волна "минирований". В этот раз людей эвакуировали из ТРЦ Retroville на проспекте Правды, 47. Неизвестные заявили, что в торговом центре есть взрывчатка.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Сейчас на месте ожидают спецслужбы. На выезде из паркинга образовалась пробка.
При этом Telegram-канал "Типичный Киев" пишет, что эвакуация была не из-за минирования, а из-за пожара.
Волна минирований в Украине
В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:
- 7 января в Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзала и 10 ТРЦ, в том числе и "Глобус" на Майдане Незалежности.
- 28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.
- 27 декабря неизвестные сообщили о минировании ТРЦ "Глобус", который находится в центре города.
- 26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".
- В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.
- А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.