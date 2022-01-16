В Киеве из универмага "Украина" срочно эвакуируют людей – в чем причина

В универмаге "Украине" начали эвакуацию / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве из ТЦ "Универмаг "Украина", который находится на площади Победы, вывели всех работников и посетителей. По громкоговорителю объявили, что в здании начался пожар, но в ГСЧС заявили об очередном "минировании" территорий.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Как видно на фото, всех людей вывели на улицу. Пожарных авто или полиции пока на месте нет.
Представитель столичного управления ГСЧС Светлана Водолага сказала "Сегодня", что поступило анонимное сообщение о минировании ТЦ. Пожара никакого нет, хотя об этом заявляли и охранники в универмаге, и по громкоговорителю.
Волна "минирований" в Украине
В Украине за последние дни "заминировали" десятки зданий. 13 января копы искали бомбы в Херсоне, Николаеве, Хмельницком, Черкассах и других городах. Из-за этого временно закрывали торговые центры и одну школу.
- В Хмельницком "заминировали" школу№ 6. Сообщение поступило в полицию.
- В Черкассах аноним заявил, что все торговые центры города заминированы.
- В этот же день в Полтаве "заминировали" ТРЦ "Киев".
15 января срочную эвакуацию начали в международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского (Жуляны) – поступил анонимный звонок о минировании.
Пока киберполиция выясняет, кто скрывается за этой волной "минирований". Один ли это человек или за этим стоит несколько человек – устанавливается.