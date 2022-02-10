В Киеве из-за масштабного ремонта пострадала Молодежная библиотека (фото)

В Шевченковском районе столицы проходят ремонтные работы / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице на улице Льва Толстого проводят ремонтные работы. Из-за этого к Киевской молодежной библиотеке практически не возможно подойти.

Фото масштабной реконструкции поделилась директор учреждения Галина Конашко в Facebook.

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Вход в библиотеку фактически заблокирован строительными материалами и техникой, земля разрыта рабочими.

Около библиотеки стоит много спецтехники. Фото: Галина Конашко/Facebook

"Реконструкция улицы Льва Толстого! Вокруг – техника, люди, стройматериалы! Молодежная библиотека – в центре!" – написала она.

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Вход в библиотеку практически заблокирован. Фото: Галина Конашко/Facebook

Ремонт Южного моста остановили

Под эстакадой Южного моста нет рабочих, которые занимаются там ремонтом опор и заменой деформационных швов.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" говорят, что рабочих под эстакадой Южного моста нет из-за сильных морозов. Например, осенью ремонтные бригады работали под эстакадой постоянно, без перекрытия движения транспорта.

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