В Киеве избили и ограбили известного журналиста Андрея Куликова

Хулиганы избили мужчину и отобрали кошелек с около 3 000 гривен / Коллаж "Сегодня"
В Киеве неизвестные избили и ограбили журналиста Андрея Куликова. У мужчины отобрали деньги, банковскую карту и мобильный телефон.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет РБК-Украина.
Что произошло
Хулиганы по проспекту Победы увидели потерпевшего. Они хотели его ограбить, а для этого ударили несколько раз руками и ногами в голову и грудь мужчине, утверждают в Киевской городской прокуратуре.
После этого нарушители забрали у журналиста деньги, банковскую карту и мобильный телефон.
Кто напал на журналиста
Нападавших удалось установить и задержать. Ими оказались 24-летние уроженцы Николаевской и Волынской областей.
Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное хранение наркотиков, другой – имеет статус обвиняемого в производстве по факту совершения кражи.
Накажут ли нападавших?
Сейчас парням сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.