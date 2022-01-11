У Києві побили та пограбували відомого журналіста Андрія Кулікова

Хулігани побили чоловіка та відібрали гаманець з близько 3 000 гривень / Колаж "Сьогодні"

У Києві невідомі побили та пограбували журналіста Андрія Куликова. У чоловіка відібрали гроші, банківську картку та мобільний телефон.

Про це повідомило джерело у правоохоронних органах, пише РБК-Україна.

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Що сталося

Хулігани на проспекті Перемоги побачили потерпілого. Вони хотіли його пограбувати, для цього вдарили кілька разів руками та ногами в голову та груди чоловікові, стверджують у Київській міській прокуратурі.

Після цього порушники забрали у журналіста гроші, банківську картку та мобільний телефон.

Хто напав на журналіста

Нападників вдалося встановити та затримати. Ними виявилися 24-річні уродженці Миколаївської та Волинської областей.

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Один із них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконне зберігання наркотиків, інший – має статус обвинуваченого у провадженні за фактом скоєння крадіжки.

Чи покарають нападників?

Наразі хлопцям повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з визначенням застави.

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