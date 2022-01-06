В Киеве изменят движение троллейбусов – маршрут

Транспорт поменяет маршрут с пятницы на субботу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 8 января будет изменен маршрут троллейбусов № 92Н. Это произойдет из-за ремонта контактной сети.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".



"Ремонтируем контактную сеть троллейбуса по проспекту Правды – ул. И. Выговского", – говорится в сообщении.

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С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

"Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.



В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

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"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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