В Киеве изменят движение троллейбусов – маршрут

Транспорт поменяет маршрут с пятницы на субботу / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве в ночь на 8 января будет изменен маршрут троллейбусов № 92Н. Это произойдет из-за ремонта контактной сети.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".
"Ремонтируем контактную сеть троллейбуса по проспекту Правды – ул. И. Выговского", – говорится в сообщении.
С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:
- "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.
В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.
Почему случаются сбои в работе транспорта?
Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.
Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.
Раньше мы писали:
- В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления. Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна производиться влажная уборка.
- В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.