В Киеве изменят движение троллейбусов – время и маршруты

Транспорт поменяет маршрут со среды на четверг / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 20 января будут изменены маршруты троллейбусов №№ 42, 43 и 91Н. А также сокращен режим работы троллейбусного маршрута № 38.

Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранс в Telegram.



"В связи с переустройством контактной сети троллейбуса по бульв. Дружбы Народов – Лыбидская площадь. С 00:01 до 05:00 движение троллейбусов по бульв. Дружбы народов – Лыбидская площадь будет закрыта", – говорится в сообщении.

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Как будет организовано движение

Маршрут №42: от ул. Дегтяревской к Демеевской площади.

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

– от ст. м. "Лыбидская": 23:38, 23:55;

– от ул. Дегтяревская: 22:55, 23:10.

Маршрут №43: от Кибернетического центра до ст. м. "Лыбидская".

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

- от Кибернетического центра: 21:30; 22:15;

– от Дарницкой площади: 22:40, 23:20.

Маршрут № 91Н:

– от ул. Милославской до Дарницкой площади;

– от Железнодорожного вокзала "Центральный" до Лыбидской площади.

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Маршрут №38:

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

– от ст. м. "Выдубичи": 22:25, 22:40;

- от Национального музея истории Украины во второй мировой

войне: 22:53, 23:08.

– от ст. м. "Выдубичи" к Печерскому мосту: 23:25, 23:40;



В службе отмечают, что в 05:00 движение будет возобновлено.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

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Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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