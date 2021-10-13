В Киеве каникулы начнутся по графику

Дети пойдут на каникулы по графику / Коллаж "Сегодня"
Во всех школах Киева дети пойдут на осенние каникулы по графику- с 25 октября. Причин для досрочного начала каникул нет.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Переживать не нужно
Заместитель утверждает, что сейчас в школах Киева на COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников.
"Во всех учебных заведениях уже вакцинировали более 86% работников. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников", – заявил Валентин Мондриевский.
В школах тепло
Он также отметил, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные к отоплению подключат все учебные заведения, которых в городе более 900.
"Таким образом, в городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса", – добавил Валентин Мондриевский.
На Волыни в 16 школах и садиках начались вспышки COVID-19
На Волыни в 16 учебных заведениях обнаружили вспышки коронавируса. Их зафиксировали на территории всех районов области.
Как стало известно, в Луцком районе – пять вспышек COVID-19: в Киверцевском медколледже, Княгининовском лицее и детских садах №3 и №19 в Луцке.
Также вспышку зарегистрировали в Камень-Каширском районе: в школах поселков Выдерта, Грудки, Полыце, Черчье и лицее №2.
Во Владимир-Волынском районе три вспышки: в детском саду в Нововолынске, лицее Нововолынска и Иваныча.
Кроме того, в районе Ковеля обнаружили вспышку заболеваемости в школе и детском саду Турийска, а также областном лицее с усиленной физподготовкой.
Обязательная вакцинация для педагогов
Если в Украине до ноября педагогине сделают прививку против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, которые должны обязательно вакцинироваться для полноценной работы.
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