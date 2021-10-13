У Києві канікули почнуться за графіком

Діти підуть на канікули по графіку / Колаж "Сьогодні"

У всіх школах Києва діти підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня. Причин для дострокового початку канікул немає.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

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Переживати не потрібно

Заступник стверджує, що зараз в школах Києва на COVID-19 хворіє трохи більше 800 учнів, а це менше 0,3% від загальної кількості столичних школярів.

"У всіх навчальних закладах вже вакцинували понад 86% працівників. З огляду на темпи вакцинації, вже до кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників", – заявив Валентин Мондрієвський.

У школах тепло

Він також зазначив, що на сьогодні майже в усіх навчальних закладах включили опалення, а за вихідні до опалення підключать всі навчальні заклади, яких в місті більше 900.

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"Отже, в місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу", – додав Валентин Мондрієвський.

На Волині в 16 школах і садках почалися спалахи COVID-19

На Волині в 16 навчальних закладах виявили спалаху коронавируса . Їх зафіксували на території всіх районів області.

Як стало відомо, в Луцькому районі – п'ять спалахів COVID-19: в Ківерцівському медколеджі, Княгініновском ліцеї та дитячих садках №3 і №19 в Луцьку.

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Також спалах зареєстрували в Камінь-Каширському районі: в школах селищ Видерта, Грудки, ПОЛИЦІ, Черче та ліцеї №2.

У Володимир-Волинському районі три спалахи: в дитячому саду в Нововолинську, ліцеї Нововолинська та Івановича.

Крім того, в районі Ковеля виявили спалах захворюваності в школі і дитячому садку Турійська, а також обласному ліцеї з посиленою фізпідготовкою.

Обов'язкова вакцинація для педагогів

Якщо в Україні до листопада педагоги не зроблять щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що педагоги включені до переліку професій, які повинні обов'язково вакцинуватися для повноцінної роботи.

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