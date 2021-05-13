В Киеве коммунальщики требовали у предпринимателей взятки за размещение рекламы (фото)

Официально предприятиям отказывали, а потом звонила женщина-посредник, которая обещала посодействовать решению вопроса

В Киеве правоохранители разоблачили на систематических взятках работников КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района. Киева" – требовали деньги за рекламу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Должностные лица коммунального предприятия, распределив между собой роли, действуя по предварительному сговору между собой, с целью собственного обогащения, ввели схему систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей за предоставление разрешений на размещение наружной рекламы на объектах жилищного фонда", – говорится в сообщении.

По данным следствия, к работникам КП обращались предприниматели, они просила разрешение на размещение рекламы – им отказывали. Далее с ними связывалась посредник и сообщала, за какую сумму может быть решен этот вопрос. Свои услуги должностные лица оценивали в сумме от 300 до 500 долл. США. Цена зависела от места размещения рекламы.

"В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства, передачи и получения участниками преступной схемы неправомерной выгоды в сумме 1700 долларов США от представителя компании, занимающейся рекламной деятельностью", – сообщили в пресс-службе.

В течение марта-апреля компания неоднократно обращалась к чиновникам за разрешением на размещение рекламы и постоянно получала письменный отказ. Посредник, традиционно, предлагала свои услуги.

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"13 мая 2021 во время передачи второй части взятки в сумме 1100 долл. США и предоставления уже оформленных разрешений на размещение объектов внешней рекламы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины начальник коммунального предприятия, два работника и посредник", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители провели обыски и изъяли вещественные доказательства.

Ранее мы сообщали, что чиновники КГГА систематически требовали деньги за незаконную аренду торговых точек в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.