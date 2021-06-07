В Киеве легковушка влетела в маршрутку – госпитализировали четырех человек (фото, видео)

/ Фото: Киев Оперативный
В Киеве на перекрёстке проспектов Свободы и Правды столкнулись легковушка и маршрутка. В результате пострадали четыре человека.
Об этом сообщает "Киев Оперативный"
Известно, что в момент аварии маршрутка ехала со стороны проспекта Свободы и поворачивала на проспект Правды, в сторону улицы Вышгородской. А KIA ехала прямо со стороны улицы Натальи Ужвий.
/ Фото: Киев Оперативный
Водителя легковушки госпитализировали в больницу с разбитой головой. Он не был пристегнут ремнем безопасности.
/ Фото: Киев Оперативный
В аварии пострадали несколько пассажиров маршрутки, их на месте осмотрели медики. Троих из них – госпитализировали.
/ Фото: Киев Оперативный
Примечательно, что оба водителя уверяют, что ехали на зеленый сигнал светофора.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области на автодороге М-05 Киев-Одесса произошло ДТП. На данном участке движение временно ограничено.
Новости на эту же тему: