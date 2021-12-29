В Киеве массово отключили воду – список улиц

В столице нет водоснабжения. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 29 декабря, в Киеве на нескольких улицах отключили водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Реклама

Где нет воды?

29 декабря временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Захаровская, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56;

ул. Заболотного, 14, 20, 42, 48, 12, 16, 18, 40, 44, 46, 10, 12, 38, 50, 2, 6, 8, 24, 28, 30, 34, 36, 4, 26, 32;

просп. Науки, 33, 35, 2, 3, 4, 39, 41;

ул. Лысогорская, 3-29;

ул. Гонгадзе, 32д;

ул. Тешебаева, 1;

ул. Каштановая, 10, 14б;

ул. Драй-Хмары, 1-44;

просп. Курбаса, 15;

ул. Ахматовой, 46а;

ул. Радченко, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Бориславская, 12/29, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 15, 17, 19, 21, 25, 27.

В столице отключили холодную воду. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Харьковом жители 200 домов остались без воды из-за соседа

В Лозовой Харьковской области жители 200 домов более суток сидят без водоснабжения. Во всем виноват сосед, который не пускает коммунальщиков во двор, где прорвало трубу.

Реклама

Трубу прорвало на улице Курчатова. Без водоснабжения остались 200 частных домов и очистные сооружения.