В Киеве мать с ребенком сбили на пешеходном переходе (фото)

Место ЧП - улица Вербицкого. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook
Трагическое ДТП с пострадавшими произошло в Киеве по адресу Вербицкого, 1. Автомобиль "Тойота" сбил маму с дочкой на пешеходном переходе.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
Пострадавшие в критическом состоянии были госпитализированы
"Кто именно нарушал правила дорожного движения и двигался на запрещающий сигнал светофора пешеходы или автомобиль установит следствие", – пишут в Сети.
Кроме того, "скорая" госпитализировала дочь водительницы "Тойота".
На месте работают следователи.
Ранее мы сообщали, что в Одессе такси на скорости врезалось в столб, есть пострадавшие.
Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир.
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