В Киеве мать с ребенком сбили на пешеходном переходе (фото)

Всех пострадавших медики госпитализировали – мать с ребенком в реанимации

Место ЧП - улица Вербицкого. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

Трагическое ДТП с пострадавшими произошло в Киеве по адресу Вербицкого, 1. Автомобиль "Тойота" сбил маму с дочкой на пешеходном переходе.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Пострадавшие в критическом состоянии были госпитализированы

"Кто именно нарушал правила дорожного движения и двигался на запрещающий сигнал светофора пешеходы или автомобиль установит следствие", – пишут в Сети.

Кроме того, "скорая" госпитализировала дочь водительницы "Тойота".

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На месте работают следователи.

Ранее мы сообщали, что в Одессе такси на скорости врезалось в столб, есть пострадавшие.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир.