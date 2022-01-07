В Киеве могут закрыть пять станций метро – список

В столичном метро сегодня будут изменения в работе / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 7 января могут закрыть пять станций метро. Это произойдет, чтобы избежать скоплений пассажиров в подземке.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Для избежания скопления большого количества людей на платформах 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро", – написали в ведомстве.
Какие станции могут закрыть
- "Золотые ворота",
- "Контрактовая площадь",
- "Почтовая площадь",
- "Крещатик",
- "Майдан Независимости".
Актуальные правила перевозок пассажиров
В регионах с желтыми, оранжевыми или красным уровнем эпиднебезопасности:
Разрешен проезд при наличии у всех людей одного из документов:
- документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины против COVID-19 (для регионов в желтой зоне);
- международный, внутренний или иностранный сертификат с полным курсом вакцинации против COVID-19, отрицательным ПЦР-тестом или подтверждением о выздоровлении после коронавирусной болезни в бумажном или электронном виде (в приложении "Дія");
- отрицательный ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (не более чем за 72 часа).
Запрещается перевозить больше пассажиров, чем мест для сидения (кроме метро).
Пассажиры и водитель должны быть в защитных масках или респираторах.
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