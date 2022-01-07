У Києві можуть закрити п'ять станцій метро – перелік

У столичному метро сьогодні будуть зміни у роботі / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві 7 січня можуть закрити 5 станцій метро. Це станеться, щоб уникнути скупчень пасажирів у підземці.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро", – написали у відомстві.
Які станції можуть закрити
- "Золоті ворота",
- "Контрактова площа",
- "Поштова площа",
- "Хрещатик",
- "Майдан Незалежності".
Актуальні правила перевезення пасажирів
У регіонах з "жовтими", "оранжевими" або "червоним" рівнем епіднебезпеки:
Дозволено проїзд за наявності у всіх людей одного з документів:
- документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини проти COVID-19 (для регіонів у "жовтій" зоні);
- міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат з повним курсом вакцинації проти COVID-19, негативним ПЛР-тестом або підтвердженням одужання після коронавірусної хвороби у паперовому чи електронному вигляді (у додатку "Дія");
- негативний ПЛР або експрес-тест визначення антигену (не більше ніж за 72 години).
Забороняється перевозити більше пасажирів ніж місць для сидіння (крім метро).
Пасажири та водій повинні бути у захисних масках чи респіраторах.
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