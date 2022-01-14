В Киеве мощный ветер валит деревья и сносит рекламные щиты (фото, видео)

Непогода накрыла столицу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве целый день бушует непогода. Сильный ветер валит рекламные вывески и деревья. Фото и видео ЧП публикуют очевидцы в соцсетях. Сайт "Сегодня" собрал последние происшествия.

Так, на улице Елены Пчилки порывом ветра вырвало рекламный щит, разбивший лобовое стекло в машине Mini.

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"Интересно будут ли компенсировать предприниматели ущерб автовладельцу", – пишут в Сети.

Ветер наносит большой ущерб / Фото: Киев Оперативный

На улице Пражской из-за сильного ветра также упал рекламный борд. По предварительной информации, пострадавших нет.

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На Воскресенке рекламный щит снесло ветром. Падая, он зацепил и оборвал электропровода.

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Еще одно ЧП на КПП, поворот на Вышгород. Одно дерево упало на легковое авто, второе дерево рядом на фуру.

Упало сразу два дерева / Фото: ДТП

На машину с людьми упало дерево на улице Верховинной. В машине было три человека, состояние неизвестно, их забрала "скорая".

Пострадавших забрали медики / Фото: Киев Сейчас

На пересечении улиц Львовская и Крамского упал дуб. Повреждены четыре авто. Часть повреждена от упавших двух опор, проводов и забора.

Дерево повалило две опоры и забор / Фото: dtp.kiev.ua

Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Украину резко атакует непогода

В Украине 14 и 15 января синоптики прогнозируют плохие погодные условия. Так, на территории нашей страны ожидается шквальный ветер.

14-15 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах, кроме юга, будет гололед и І уровень опасности – желтый.

Кроме того, 14 января днем в нашей стране, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 25-27 м/с и II уровень опасности – оранжевый.

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

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