В Киеве мошенники с помощью фиктивного "обменника" украли у клиента $68 тысяч

В Киеве злоумышленники создавали фиктивные пункты обмена валют.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.
Двое из них занимались организационными вопросами – арендой помещений и обустройством их под пункты обмена валют. Еще один из фигурантов выполнял роль кассира, а другой – охранника.
"Когда клиенты передавали деньги для обмена, кассир выходил через черный выход и после с сообщниками бежал с места преступления", – говорится в сообщении.
Мошенников полицейские задержали во время совершения преступления на улице Шелковичной в Печерском районе столицы, где в фиктивном обменнике подельники украли деньги у киевлянина – 68 400 долларов США.
Мужчин задержали, среди них ранее судимый уроженец Чернигова, 1992 года рождения, 27-летний уроженец Харьковщины, ранее судимый уроженец Ровенской области, 1987 года рождения, и киевлянин, 1987 года рождения.
"Правоохранители установили причастность задержанных к ряду аналогичных преступлений на территории столицы", – добавляют в полиции.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что в центре Киева мошенники в валютообменнике забрали у мужчины большую сумму денег.
Также мы писали, что в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве – обменял 41 тысячу долларов США на фальшивые гривни.
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