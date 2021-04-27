В Киеве мошенники с помощью фиктивного "обменника" украли у клиента $68 тысяч

Теперь им грозит до 12 лет тюремного заключения

В Киеве злоумышленники создавали фиктивные пункты обмена валют.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Двое из них занимались организационными вопросами – арендой помещений и обустройством их под пункты обмена валют. Еще один из фигурантов выполнял роль кассира, а другой – охранника.

"Когда клиенты передавали деньги для обмена, кассир выходил через черный выход и после с сообщниками бежал с места преступления", – говорится в сообщении.

Мошенников полицейские задержали во время совершения преступления на улице Шелковичной в Печерском районе столицы, где в фиктивном обменнике подельники украли деньги у киевлянина – 68 400 долларов США.

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Мужчин задержали, среди них ранее судимый уроженец Чернигова, 1992 года рождения, 27-летний уроженец Харьковщины, ранее судимый уроженец Ровенской области, 1987 года рождения, и киевлянин, 1987 года рождения.

"Правоохранители установили причастность задержанных к ряду аналогичных преступлений на территории столицы", – добавляют в полиции.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в центре Киева мошенники в валютообменнике забрали у мужчины большую сумму денег.

Также мы писали, что в Киеве задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве – обменял 41 тысячу долларов США на фальшивые гривни.