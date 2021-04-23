В Киеве может исчезнуть мозаика на Печерске (видео)

В Киеве на Печерске уничтожают мозаичное панно.
Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.
По информации из соцсетей, старинную мозайку уничтожает магазин "Фора".
"Надеемся, что все же панно просто отреставрируют", – пишут в интернете.
Ранее мы писали, про скандал из-за уничтожения части мозаичного панно на стене дома на бульваре Леси Украинки, 28. Тогда киевляне надеялись на то, что чиновники смогут сохранить мозаику от полного уничтожения.
Исходя из последних событий – ничего сделать так и не смогли. Скорее всего теперь здесь будет стандартная витрина магазина.
Напомним, киевляне обсуждают судьбу мозаики времен социалистического модернизма, которая украшает здание гимназии № 136 на улице Энтузиастов.
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