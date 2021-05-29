В Киеве муралы "ожили" и спели "Киевский Вальс" (видео)

Это стало возможным благодаря новой функции в мобильном приложении Reface – можно подставить свое лицо и оживить рисунок

В День Киева в столице "ожили" муралы – они спели "Киевский Вальс", чем немало удивили жителей города.

Видео появилось в соцсетях.

На видеоролике, который обнародовали, "Киевский Вальс" поют мурал "Возрождение" на Андреевском спуске и стенопись с ребенком. Все очень реалистично, возникает ощущение, что это живые люди, а не стрит-арт. .

Оказалось, это стало возможным благодаря мобильному приложению по замене лиц в gif и видео Reface. Там появилась новая функция – Swap Animation. Благодаря ей можно переносить свое лицо на картины, статуи, постеры, персонажей видеоигр и анимировать их с помощью музыки и других звуков.

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Пользователи могут вставить свое лицо в любимый мурал и выбрать песню, которую он споет. .

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города, который в столице празднуют в последние выходные мая. В этом году праздник пришелся на 29 и 30 мая.

Ранее мы сообщали, что в связи с карантинными ограничениями власть пересмотрела традиционную концепцию празднования Дня Киева. Формат проведения общегородских массовых мероприятий, которых в 2021 году будет значительно меньше, адаптировали в соответствии с действующими карантинными требованиями.