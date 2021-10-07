В Киеве мужчина изнасиловал девятилетних девочек в лифте

В Киеве мужчина изнасиловал девочек в лифте. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 50-летний мужчина напал в лифте на двух девятилетних девочек, а затем совершил действия сексуального характера.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Детали ЧП

На улице 50-летний мужчина заметил двух девятилетних девочек и проследил за ними. Затем в одной из многоэтажек в лифте злоумышленник напал на школьниц и совершил действия сексуального характера.

После этого он украл деньги у одной из девочек и скрылся с места преступления. Стоит отметить, что ЧП произошло в конце августа 2021 года.

Что грозит преступнику?

Обвиняемому грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Мужчина изнасиловал школьниц. Фото: Соцсети

Проблема сексуального насилия в Украине

Проблема сексуального насилия на Украине стоит весьма остро. Не менее 50% украинских женщин становились жертвами сексуальных домогательств, а около 8% украинок испытывали его на себе многократно.

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