У Києві чоловік зґвалтував дев'ятирічних дівчаток у ліфті

У Києві чоловік зґвалтував дівчаток у ліфті. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві 50-річний чоловік напав у ліфті на двох дев'ятирічних дівчаток, а потім вчинив дії сексуального характеру.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Деталі НП
На вулиці 50-річний чоловік помітив двох дев'ятирічних дівчаток і простежив за ними. Потім в одній з багатоповерхівок у ліфті зловмисник напав на школярок і вчинив дії сексуального характеру.
Після цього він вкрав гроші у однієї з дівчаток і зник з місця злочину. Варто зазначити, що НП сталася наприкінці серпня 2021 року.
Що загрожує злочинцеві?
Обвинуваченому загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Проблема сексуального насильства в Україні
Проблема сексуального насильства в Україні стоїть дуже гостро. Не менше 50% українських жінок ставали жертвами сексуальних домагань, а близько 8% українок відчували його на собі багато разів.
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