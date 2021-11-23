В Киеве мужчина напал на патрульного – что с пострадавшим (фото)

В столице водитель напал на копа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве мужчине напал на полицейского. Злоумышленник, управляя мопедом, нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться от правоохранителей. Во время задержания нарушитель повредил полицейскому руку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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На улице Котельникова полицейские остановили мопед "Ямаха", водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"Патрульные подали нарушителю сигнал об остановке, однако последний не отреагировал и начал убегать, совершая опасные маневры", – сообщают в полиции.

Водитель убегал от копов, а потом и вовсе напал на них / Фото: Нацполиция

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Во время проверки водитель начал хватать инспектора полиции за форменную одежду и толкать. Он нанес 26-летнему лейтенанту полиции телесные повреждения.

Водителя удалось задержать после нападения / Фото: Нацполиция

Что с полицейским

А потерпевшего с травмой руки доставили в медицинское учреждение, где прооперировали.

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"Следственным отделом Святошинского управления полиции проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. По согласованию с окружной прокуратурой фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении преступления", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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