У Києві чоловік напав на патрульного – що з постраждалим (фото)

У столиці водій напав на копа / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві чоловік напав на поліцейського. Зловмисник, керуючи мопедом, порушив правила дорожнього руху та намагався втекти від правоохоронців. Під час затримання порушник пошкодив поліцейському руку.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.
Подробиці
На вулиці Котельникова поліцейські зупинили мопед "Ямаху", водій якого порушив правила дорожнього руху.
"Патрульні подали порушникові сигнал про зупинку, однак останній не відреагував та почав втікати, здійснюючи небезпечні маневри", – повідомляють у поліції.
Під час перевірки водій почав хапати інспектора поліції за формений одяг та штовхати. Він завдав 26-річному лейтенанту поліції тілесних ушкоджень.
Що з поліцейським
А потерпілого з травмою руки доправили до медичного закладу, де прооперували.
"Слідчим відділом Святошинського управління поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину", – йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.
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