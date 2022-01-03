Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Транспорт

В Киеве мужчина нарушил правила дорожного движения и сразу поплатился за это (видео)

Владимир Козырь
3 января, 01:39
Мужчина на машине въехал в столб

Инцидент попал на видео/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве водитель-нарушитель на автомобиле Volkswagen попал в "ловушку" на узкой односторонней дороге, поскольку поехал против движения, тем самым нарушив правила дорожного движения.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Реклама

Детали

По улице двигался автомобиль, не пропустивший транспортное средство нарушителя. Ему пришлось сдавать задней. На перекрестке Грекова и Ольжича он хотел развернуться, но въехал в столб.

"После Нового года некоторые водители почему-то перестали видеть дорожные знаки. К счастью, небезразличные граждане вместе с неравнодушными столбами знают свое дело", — говорится в сообщении.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

Реклама
  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Читайте также