В Киеве мужчина продавал фальшивые тесты на COVID – теперь его ждет суд (фото)

В столице изготавливали поддельные ковид-справки / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлянин предстал перед судом за массовое изготовление и сбыт поддельных ПЦР-тестов на COVID-19. В суд направили обвинительный акт.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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54-летний мужчина наладил схему подделки и выдачи фальшивых результатов ПЦР-тестов с отрицательным результатом на коронавирус, выданных якобы украинскими и зарубежными лабораториями, а также медкарт о вакцинировании от инфекционных болезней.

Мужчина изготавливал фейковые документы / Фото: пресс-служба прокуратуры

"Поддельные справки производились в течение суток. Их стоимость достигала от 450 до 850 гривен в зависимости от уровня качества (справки с QR-кодом и бланками определенных медицинских учреждений оценивались дороже) и лиц, которые "привели" клиента. Установлено, что схема была с осени 2020 года. При этом никаких тестов клиентами не проводилось", – говорится в сообщении.

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В нарушителя в суд направлен обвинительный акт по ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков).

В суд направлен обвинительный акт / Фото: пресс-служба прокуратуры

В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов

В Украине в последнее время стали фиксировать все больше липовых сертификатов о вакцинации.

Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.

в "Дії" и бумажных вариантах. Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов . Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн.

. Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн. В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.

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