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450 долларов за "вакцинацию": в Киеве фейковые COVID-сертификаты вводили в "Дію"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
14 ноября, 13:35
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Люди готовы были платить 450 долларов за фейковый сертификат, чтобы не делать прививку от коронавируса
В Киеве фейковые сертификаты вакцинации вводились в "Дію"
В Киеве фейковые сертификаты вакцинации вводились в "Дію" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве фейковые сертификаты вакцинации вводились в "Дію". Сначала в электронную медицинскую систему "HELSI" вносились ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации против коронавируса. После этого COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дія".

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Кто организовал схему

Организовал изготовление и продажу поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19, а также отрицательных ПЦР-тестов гражданин Болгарии.

В противозаконный бизнес он приобщил своих знакомых и столичного врача. Чтобы не прививаться, люди готовы были платить 450 долларов за фейковый сертификат, который, впрочем, отражался в "Дії".

У фигурантов дела провели обыски

Изъяли значительное количество поддельных "ковидных" документов, сертификатов, печатей и штампов больниц. Также правоохранители обнаружили электронную базу "клиентов", которая насчитывает более 11 500 человек, которые, вероятно, могли воспользоваться услугами по изготовлению негативных ПЦР-тестов или сертификатов по вакцинации.

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Каким будет наказание

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении причастным лицам о подозрении и избрании мер. Помимо статьи о подделке документов, дельцам грозит обвинение в мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники, за что можно получить до восьми лет заключения.

В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов

  • В Украине в последнее время стали фиксировать все больше липовых сертификатов о вакцинации.
  • Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.
  • Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов. Согласно статье 358 УК, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тыс. грн, а за использование подделки – только 850 грн.
  • В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом высокий риск попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.

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