В Киеве на Андреевском спуске бьет "фонтан" из-под асфальта (видео)

Фото: скриншот с видео
В пятницу, 11 июня, в Киеве на Андреевском спуске прорвало канализацию – поток воды заливает улицу.
Видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
На кадрах видно, вода бьет фонтаном прямо из-под брусчатки рядом с расположенными ливневками.
"Новый фонтан от городской власти на Андреевском спуске. Кстати, до Киевводоканала дозвониться нереально. Видимо, уже отдыхают", - пишет автор публикации.
Отмети, что пока что не поступало никаких официальных заявлений ни от "Киевводоканала" ни от городских властей.
Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева затопило всю улицу – "река" появилась на проспекте Георгия Гонгадзе.
Напомним, что в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла на улице Анатолия Соловьяненко, в результате улицу залило кипятком, но движение авто не остановили.
Новости на эту же тему: