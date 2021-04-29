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В Подольском районе Киева затопило всю улицу (видео)

29 апреля, 20:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Видео происшествия опубликовали очевидцы в Сети

В Киеве 29 апреля произошло ЧП – прорвало воду в Подольском районе.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Так, "река" появилась на проспекте Георгия Гонгадзе.

"Еще одно коммунальное чудо любого района – мироточащая земля", - пишут насмешливо в Сети.

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Как видно в ролике, вода затопила всю улицу. Что произошло, пока неизвестно.

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Ранее мы писали, что в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла на улице Анатолия Соловьяненко, в результате улицу залило кипятком, но движение авто не остановили.

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