Только открыли: в Киеве на Арсенальной грузовик провалился в фонтан (фото, видео)

В столице грузовик развалил фонтан. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на Арсенальной площади произошло ЧП. Водитель грузовика провалился в "сухой" фонтан. Как сообщили "Сегодня" в компании, которая занимается обустройством общественного пространства на Арсенальной площади, данное место под фонтаном на Арсенальной площади не предназначено для поезда автотранспорта.

По их словам, есть инструкция движения автотранспорта по отреставрированной территории, с которой ознакомлены все арендаторы и их подрядчики.

Красный грузовик лег практически набок. Фото: ХК/Telegram

"Развозчик воды, который доставляет воду в офисы арендаторов, решил нарушить все инструкции и проехать напрямую через фонтан. Результат оказался плачевный. Это говорит о том, что люди в Украине пока еще не готовы жить по европейским стандартам, соблюдать предписанные правила и инструкции", – говорят в компании.

Автомобиль Iveco оградили забором. Фото: Киев Оперативный/Telegram

Что говорят в КГГА

Как отметили в КГГА, только недавно открыли обновленную Арсенальную площадь, а теперь уже повредили "сухой" фонтан.

"Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, которое находится в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе", – написал мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.

По его словам, специалисты сейчас проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой, а инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан.

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