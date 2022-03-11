В Киеве на блокпосту застрелили бывшего сбушника (видео)

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В Киеве на Осокорках вечером 10 марта был убит на блокпосту бывший заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрий Демьяненко.
Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, застрелили Демьяненко бойцы полка полиции особого назначения "Миротворец".
Журналист Владимир Бойко в своем телеграмм-канале "Записки пасквілянта" сообщил детали.
По его данным, около 18:00 автомобиль "Тойота" с полицейскими номерами, в котором был Демьяненко, не остановился на одном из блокпостов. После принудительной остановки автомобиля, водитель первым открыл огонь на поражение.