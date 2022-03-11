У Києві на блокпосту застрелили колишнього сбушника (відео)

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У Києві на Осокорках увечері 10 березня було вбито на блокпосту колишнього заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Дмитра Дем'яненка.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах, застрелили Дем'яненка бійці полку поліції особливого призначення "Миротворець".

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Журналіст Володимир Бойко у своєму телеграм-каналі "Записки пасквілянта" повідомив деталі.

За його даними, близько 18.00 автомобіль "Тойота" з поліцейськими номерами, в якому був Дем'яненко, не зупинився на одному з блокпостів. Після примусової зупинки автомобіля водій першим відкрив вогонь на ураження.

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Як поводитися на блокпостах: інструкція

Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз'яснила, як необхідно поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану: