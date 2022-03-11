У Києві на блокпосту застрелили колишнього сбушника (відео)

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У Києві на Осокорках увечері 10 березня було вбито на блокпосту колишнього заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Дмитра Дем'яненка.
Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах, застрелили Дем'яненка бійці полку поліції особливого призначення "Миротворець".
Журналіст Володимир Бойко у своєму телеграм-каналі "Записки пасквілянта" повідомив деталі.
За його даними, близько 18.00 автомобіль "Тойота" з поліцейськими номерами, в якому був Дем'яненко, не зупинився на одному з блокпостів. Після примусової зупинки автомобіля водій першим відкрив вогонь на ураження.
Як поводитися на блокпостах: інструкція
Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз'яснила, як необхідно поводитися на блокпостах в умовах воєнного стану:
- Зменшити швидкість автомобіля
- Завчасно підготувати документи для перевірки
- Вимкнути фари, а також увімкнути аварійне світло
- Не вести відеозйомку
- Не виходити з автомобіля без дозволу
- Чітко відповідати на запитання
- Бути готовими, якщо буде вимога щодо огляду багажника та салону авто
- Не заходити за спину військовим під час огляду багажника та салону автомобіля
- Після огляду та дозволу продовжити рух
- Не набирати різко швидкість