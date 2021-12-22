В Киеве на целый день отключили воду – список улиц

В Киеве отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"
В среду, 22 декабря, в Киеве отключили холодное водоснабжение на нескольких улицах. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ на нескольких участках.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.
Где нет воды?
С 8:30 до 22:00 в связи с плановыми ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Ополчение, 12, 12а, 12б, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20/1.
Кроме того, 22 декабря временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Шота Руставеллы, 47;
- просп. Голосеевский, 48;
- ул. Межигорская, 1;
- ул. Антоновича, 150а;
- ул. Иорданская, 22а;
- просп. Глушкова, 30;
- просп. Порика, 11, 11а;
- просп. Героев Сталинграда, 49;
- ул. Машиностроительная, 25;
- ул. Героев Севастополя, 19.
Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.
Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.