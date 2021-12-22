В Киеве на целый день отключили воду – список улиц

В Киеве отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 22 декабря, в Киеве отключили холодное водоснабжение на нескольких улицах. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ на нескольких участках.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

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Где нет воды?

С 8:30 до 22:00 в связи с плановыми ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Ополчение, 12, 12а, 12б, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20/1.

Кроме того, 22 декабря временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Шота Руставеллы, 47;

просп. Голосеевский, 48;

ул. Межигорская, 1;

ул. Антоновича, 150а;

ул. Иорданская, 22а;

просп. Глушкова, 30;

просп. Порика, 11, 11а;

просп. Героев Сталинграда, 49;

ул. Машиностроительная, 25;

ул. Героев Севастополя, 19.

В столице отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

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Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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