На целые сутки! Киевляне останутся без воды на нескольких улицах – список

В Киеве с 21 по 22 декабря на нескольких улицах не будет холодного водоснабжения. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.
Где нет воды?
21 декабря по состоянию на 10:00 временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
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- ул. Галицкая, 10а;
- ул. Межигорская, 1;
- ул. Антоновича, 150а;
- ул. Иорданская, 22а.
С 21:00 21 декабря до 07:00 22 декабря в связи с плановыми ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Большая Васильковская, 36, 38, 40, 42, 42б, 38в, 44, 46, 48.
С 19:00 21 декабря до 08:00 22 декабря в связи с плановыми ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Ильенко, 1;
- ул. Дегтяревская, 6, 9, 11, 15, 5, 3;
- ул. Белорусская, 1;
- ул. Бердичевская, 1.
Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.
Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.