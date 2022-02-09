В Киеве на детской площадке нашли труп мужчины (фото)

В Киеве обнаружили труп мужчины. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве ночью нашли труп мужчины на детской площадке. Это произошло в Дарницком районе, на улице Крушельницкой.
Об этом сообщает Telegram-канал Вартові Еспресо.
Около двух часов ночи случайные прохожие обнаружили тело мужчины без признаков жизни. На мужчине не было верхней одежды и обуви. Рядом с ним были разбросаны вещи.
На месте происшествия работают криминалисты, обстоятельства выясняются.
Новости "Сегодня" пытаются узнать подробности инцидента.
Место происшествия. Фото: Вартові Еспресо
Смертность в Украине
За январь-ноябрь 2021 года в Украине зафиксировано 649 999 летальных исходов.
Наибольшее количество смертей было вызвано болезнями системы кровообращения, в том числе ишемической болезнью сердца. COVID-19 за этот период унес жизни 76 949 человек и стал второй наиболее распространенной причиной смертности.
На третьем месте среди наиболее частых причин смерти – новообразования (опухоли). Это унесло жизни более 68 тысяч украинцев в прошлом году.
Более 25,5 тысячи украинцев умерли по внешним причинам – то есть погибли в ДТП, были убиты или попали в другую опасную смертельную ситуацию.
Причины смерти украинцев Инфографика: Коронавирус Инфо
Раньше мы писали:
- В Киеве в номере отеля нашли мертвой кременчугскую адвокатку Наталию Шаповал. Тело женщины направили на судмедэкспертизу.
- В Харькове посреди улицы нашли труп младенца в пакете.