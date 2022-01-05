В Киеве возле жилого дома нашли труп девушки (фото)

Детали смерти выясняют полицейские

На месте смертельной находки работают правоохранители/Фото: Telegram-канал "Киев Оперативный", коллаж: "Сегодня"

В Киеве на улице Ивана Выговского нашли тело девушки. Труп лежал в поле.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

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Детали

По предварительной информации, тело принадлежит девушке. Его обнаружили в поле, недалеко от жилого дома на улице Ивана Выговского, 24в. На месте инцидента работают правоохранительные органы. Все детали выясняются.

Тело девушки нашли вблизи жилого дома/Фото: Telegram-канал "Киев Оперативный"

Смертность в Украине

Как пишет Википедия, алкогольное отравление – одна из самых распространенных причин преждевременной смерти украинцев. Согласно данным статистики, украинцы чаще умирают от отравления алкоголем и вызванных алкоголизмом болезней, чем погибают в ДТП.

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Риск для мужчины умереть в возрасте до 60 лет – 40%. Рассмотрев судьбу 100 000 новорожденных украинцев: по статистике 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет и 25 000 – до 60 лет. Из этих 100 000 восьмерых погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 – от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пять человек утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством.

Практически каждый второй мужчина не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до 65 лет равна 77,3 %. На протяжении последних лет наблюдалось медленное уменьшение для мужского пола вероятности дожить до этого возраста (2001 г. – 48,8 %, 2005 г. – 45,5 %). В 2006 г. вероятность для мужчин умереть до достижения 65-летнего возраста практически равнялась 1/2. Сверхсмертность мужчин растет с возрастом, и в результате этого в группе населения, которое в 2006 году достигло предела 65 лет, мужчин стало меньше на 1,3 млн, чем женщин такого возраста. Именно вследствие сверхсмертности мужчин в молодом и среднем возрасте выросла доля одиноких женщин и вдов. Более 90% смертей в Украине вызваны неинфекционными заболеваниями.

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