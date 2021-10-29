В Киеве на дороге огромный провал асфальта. Движение перекрыли (фото, видео)

В Киеве провалился асфальт / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице на улице Алишера Навои вечером 29 октября провалился асфальт. Из-за огромной ямы правоохранители перекрыли движение по дороге.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

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Отмечается, что перекрыто движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужной.

Почему провалился асфальт?

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", провал асфальта образовался из-за прорыва водопровода.

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