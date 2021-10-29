У Києві на дорозі величезний провал асфальту. Рух перекрили (фото, відео)

У Києві провалився асфальт / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці на вулиці Алішера Навої увечері 29 жовтня провалився асфальт. Через величезну яму правоохоронці перекрили рух дорогою.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

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Зазначається, що перекрито рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної.

Чому провалився асфальт?

Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", провал асфальту утворився через прорив водопроводу.

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