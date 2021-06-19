В Киеве на два месяца ограничат движение транспорта в аэропорт "Борисполь"

Ремонтные работы продлятся до 20 августа 2021 года – "Укравтодор" планирует установить новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметку

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве будут ремонтировать дорогу в Международный аэропорт "Борисполь" – движение транспорта будет временно закрыто. Ремонтные работы продлятся два месяца.

Об этом сообщает "Укравтодор"

"Вниманию путешественников, во вторник, 22 июня, стартуют ремонтные работы на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Речь идет о 18-километровом участке (км 18 +000 – км 35 +950), который ведет к МА "Борисполь" , – говорится в сообщении.

Коммунальщики сообщают, что с 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении города Борисполь. Проехать можно будет по проезду в направлении Киева.

"Результатом ремонтных работ станет новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметка. Завершить все ремонтные работы планируем до 20 августа 2021", – сообщили в "Укравтодоре"

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Напомним, что последняя реконструкция дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский на вышеупомянутом участке проводилась в 2004 году. Дорога содержалась в надлежащем состоянии только путем эксплуатационного содержания.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на путепроводе через железную дорогу на улице Льва Толстого частично ограничат движение транспорта. Так, движение будет ограничено с 23:00 24 апреля по 10 июля.

Напомним, что в пятницу, 11 июня, в Киеве на улице Братиславской запустили полосу для движения общественного транспорта. Вскоре такие полосы появятся еще на нескольких улицах Киева.

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