В Киеве запускают новые полосы для общественного транспорта (фото)

Новыми полосами можно пользоваться не только городскому транспорту, а и велосипедистам – пока их 29

Фото: пресс-служба КГГА

В пятницу, 11 июня, в Киеве на улице Братиславской запустили полосу для движения общественного транспорта. Вскоре такие полосы появятся еще на нескольких улицах Киева.

Реклама

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

"Комфорт для пассажиров общественного транспорта – не только новые и современные автобусы и троллейбусы. Это и возможность избегать пробок с одновременным уменьшением времени проезда до пункта назначения. Именно для этого продолжаем устраивать выделенные полосы для движения общественного транспорта", – сказал он.

По его словам, в ближайшее время такие полосы оборудуют на проспекте Ю.Гагарина, Харьковском шоссе, проспекте Правды, улицах Луговой и Ивашкевича.

Сейчас в столице функционируют 29 выделенных полос для движения общественного транспорта. Ими разрешено двигаться общественному транспорту и велосипедистам.

Реклама

Фото: пресс-служба КГГА

Ранее мы сообщали, что в КП "Киевский метрополитен" заявили, что коммунальный транспорт работает в убыток и цену за проезд, все же поднимут. Однако стоимость билета обещают сделать компромиссной.