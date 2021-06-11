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В Киеве запускают новые полосы для общественного транспорта (фото)

11 июня 2021 17:22

Виктория Барановская Виктория Барановская

Новыми полосами можно пользоваться не только городскому транспорту, а и велосипедистам – пока их 29

Фото: пресс-служба КГГА

Фото: пресс-служба КГГА

В пятницу, 11 июня, в Киеве на улице Братиславской запустили полосу для движения общественного транспорта. Вскоре такие полосы появятся еще на нескольких улицах Киева.

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Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

"Комфорт для пассажиров общественного транспорта – не только новые и современные автобусы и троллейбусы. Это и возможность избегать пробок с одновременным уменьшением времени проезда до пункта назначения. Именно для этого продолжаем устраивать выделенные полосы для движения общественного транспорта", – сказал он.

По его словам, в ближайшее время такие полосы оборудуют на проспекте Ю.Гагарина, Харьковском шоссе, проспекте Правды, улицах Луговой и Ивашкевича.

Сейчас в столице функционируют 29 выделенных полос для движения общественного транспорта. Ими разрешено двигаться общественному транспорту и велосипедистам.

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Фото: пресс-служба КГГА

Фото: пресс-служба КГГА

Ранее мы сообщали, что в КП "Киевский метрополитен" заявили, что коммунальный транспорт работает в убыток и цену за проезд, все же поднимут. Однако стоимость билета обещают сделать компромиссной.

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