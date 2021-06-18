В Киеве на два месяца откроют движение транспорта пешеходной улицей Сагайдачного (карта)

В столице начинается реконструкция улицы Андреевской – коммунальщики временно ограничивают движение по ней, а для удобства позволяют проехать по Сагайдачного

В Киеве перекроют улицу Андреевскую / Фото: коллаж "Сегодня"

С понедельника, 21 июня, в Подольском районе Киева на два месяца перекроют улицу Андреевскую.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор".

"С 6:00 21 июня по 20 августа. Начинается реконструкция улицы Андреевской на Подоле. На первом этапе ее будут обновлять между улицами Боричев Ток и Сагайдачного. Во время работ движение на части улицы перекроют. Временный объезд будет организован через ул. Сагайдачного", – говорится в сообщении.

Карта перекрытия движения транспорта на Подоле / Фото: Киевавтодор

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Пока будут продолжаться ремонтные работы, водители смогут пользоваться улицей Петра Сагайдачного, ее пешеходная часть временно станет проезжей.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заявил, что после завершения ремонтных работ на улице Андреевской запланировано обновить и улицу Сагайдачного.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на путепроводе через железную дорогу на улице Льва Толстого частично ограничат движение транспорта. Так, движение будет ограничено с 23:00 24 апреля по 10 июля.

Напомним, что в пятницу, 11 июня, в Киеве на улице Братиславской запустили полосу для движения общественного транспорта. Вскоре такие полосы появятся еще на нескольких улицах Киева.

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