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Антивакцинаторы перекрыли центр Киева – онлайн-трансляция

София Ковнир
24 ноября, 10:01
Люди выстроились с плакатами

В Киеве снова митинг антивакцинаторов. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 24 ноября, под Верховной Радой снова собираются на митинг антивакцинаторы. Люди выстроились с соответствующими плакатами.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как стало известно, уже утром антивакцинаторы выстроились с плакатами возле станции метро Арсенальная.

Также люди вышли на митинг под Верховную Раду.

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В Киеве снова митинг антивакцинаторов. Фото: Игорь Серов, "Сегодня".

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Из-за антивакцинаторов ограничат движение транспорта

В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в столице ограничат движение на:

  • улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
  • Европейской площади;
  • улице Крещатик;
  • бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
  • улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

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