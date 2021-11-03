"Скажи нет COVID-фашизму". В Киеве проходит Марш антивакцинаторов – онлайн (обновляется)

В Киеве сегодня проходит акция противников вакцинации против коронавируса. Среди лозунгов – "За восстановление правопорядка в Украине!", "За запрет принудительной медицины!", "За надлежащее образование наших детей!", а также "Скажи нет COVID-фашизму".
10:15: Силовики приехали к ВР из-за митинга.
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10:01: На улице Грушевского митингующие перекрыли движение.
9:05: Антивакцинаторы заблокировали Верховную Раду со всех сторон.
8:24: Митингующие перекрывают центральные улицы. Список огромный. В 10:45 планируют собраться возле ВР.
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