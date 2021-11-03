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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

"Скажи нет COVID-фашизму". В Киеве проходит Марш антивакцинаторов – онлайн (обновляется)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 ноября, 10:13
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Люди возмущаются из-за отстранения от работы без прививок, дистанционного обучения
Люди с плакатами вышли в центр города
Люди с плакатами вышли в центр города / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сегодня проходит акция противников вакцинации против коронавируса. Среди лозунгов – "За восстановление правопорядка в Украине!", "За запрет принудительной медицины!", "За надлежащее образование наших детей!", а также "Скажи нет COVID-фашизму".

10:15: Силовики приехали к ВР из-за митинга.

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10:01: На улице Грушевского митингующие перекрыли движение.

Автомобили не могут проехать на улице Грушевского
Автомобили не могут проехать на улице Грушевского / Фото: Сегодня

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9:05: Антивакцинаторы заблокировали Верховную Раду со всех сторон.

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8:24: Митингующие перекрывают центральные улицы. Список огромный. В 10:45 планируют собраться возле ВР.

Протестующие собираются в центре столицы
Протестующие собираются в центре столицы / Фото: Сегодня

Люди держат в руках плакаты с лозунгами
Люди держат в руках плакаты с лозунгами / Фото: Сегодня

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