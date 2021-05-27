В Киеве на Оболони "спасли" слона-мамонта (фото)

Слоник сделан из цветов и травяной растительности

Арт-обьект "слон" на Оболони. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на транспортной развязке проспектов Бандеры и Героев Сталинграда находится необычный арт-объект – фигура слона-мамонта. Совсем недавно его "починили".

Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.

"Мамонтенок" здесь появился еще 2018 году и за это время успел изрядно потрепаться.

Как выглядел объект до "реставрации"

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Коммунальщики недавно обновили арт-обьект.

Как выглядит слоник сейчас. Фото: Киев без цензуры/Telegram

Ранее мы писали, что в центре Киева вандалы осквернили арт-объект в память о политзаключенных Крыма.

Также мы писали, что вандалы уничтожили скульптуру балерины в Киеве.