На месте работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Коллаж "Сегодня"

В Киеве на Осокорках вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

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Подробности пожара

Информацию опубликовали в социальных сетях очевидцы события. На месте работают спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информации о погибших и пострадавших в настоящее время нет. Подробности события уточняются.

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Основные причины возникновения пожаров в жилых домах:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

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