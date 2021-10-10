На місці працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Колаж "Сегодня"

У Києві на Осокорках спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє Київ. Оперативний.

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Подробиці пожежі

Інформацію опублікували в соціальних мережах очевидці події. На місці працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інформації про загиблих і постраждалих в даний час немає. Подробиці події уточнюються.

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Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:

необережне поводження з вогнем;

використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;

несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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