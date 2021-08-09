В Киеве на пешеходном переходе сбили парня с самокатом (видео)

Момент ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве сегодня на перекрестке Воздухофлотского проспекта и улицы Стадионной сбили парня. Авария произошла прямо на пешеходном переходе – парень шел по зебре с самокатом в руках.
Видео инцидента поделился Киев Сейчас в Telegram.
"Невнимательный водитель в левом скоростном ряду допустил столкновение с пешеходом на переходе. Парень живой", – пишут в Сети.
Как себя чувствует пострадавший и какие он получил травмы – неизвестно.
Большинство ДТП в Украине – из-за нарушений правил дорожного движения
Самой частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. По данным полиции, больше всего аварий случилось из-за таких причин:
- нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев;
- превышение безопасной скорости – 20 414 случаев;
- несоблюдение дистанции – 14 675 случаев;
Напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная. Водитель скрылся с места аварии.
Кроме того, ранее в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали девять человек.
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