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У Києві на пішохідному переході збили хлопця з самокатом (відео)

9 серпня, 16:25

Ольга Кравченко

Поки невідомо в якому стані знаходиться сам потерпілий – автомобіль збив його на повному ходу

Момент ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні на перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Стадіонної збили хлопця. Аварія сталася прямо на пішохідному переході – хлопець йшов по зебрі з самокатом в руках.

Відео інциденту поділився Київ Зараз в Telegram.

"Неуважний водій в лівому швидкісному ряду допустив зіткнення з пішоходом на переході. Хлопець живий", – пишуть в Мережі.

Як себе почуває потерпілий і які він отримав травми – невідомо.

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Більшість ДТП в Україні – через порушення правил дорожнього руху

Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. За даними поліції, найбільше аварій сталося через таких причин:

Нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна. Водій втік з місця аварії.

Крім того, раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, постраждали дев'ять чоловік.

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Джерело: Сьогодні

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